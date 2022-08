Le radici cosmopolite della scienza globale così a lungo ignorate

Il Sussidiario.net

... dividendo in due la città fra chi lo vorrebbe fare a pezzi e chi pensa che la sua distruzione significherebbe demolire leculturalidella città. Sta di fatto che la petizione per ...Perciò oggi evocare lo scontro tra civiltà, come lei stessa fece nei suoi scritti, non è opportuno e contro ledi Livorno". La collega di partito Cristina Lucetti ha ribadito: "Non ... LETTURE/ La congiura dell'oblio: le radici dimenticate del Mediterraneo multipolare Perché oggi è divenuto così difficile pensare l'Europa e il cosiddetto "Occidente" in relazione alle sue radici mediterranee Primo di 2 articoli ...