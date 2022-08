Lazio raggiunta al 92' dalla Samp. Pari Empoli - Verona, Beto lancia l'Udinese contro la Fiorentina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sampdoria - Lazio 1 - 1 Reti : 21' pt Immobile, 47' st Gabbiadini Sampdoria (4 - 1 - 4 - 1): Audero 7; Bereszynski 5.5, Murillo 5.5 (29' st A. Ferrari sv), Colley 6, Augello 6; Vieira 6 (25' st Villar ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 agosto 2022)doria -1 - 1 Reti : 21' pt Immobile, 47' st Gabbiadinidoria (4 - 1 - 4 - 1): Audero 7; Bereszynski 5.5, Murillo 5.5 (29' st A. Ferrari sv), Colley 6, Augello 6; Vieira 6 (25' st Villar ...

