Lazio beffata dalla Sampdoria, Sarri lascia la Roma sola in vetta. Gabbiadini sblocca Giampaolo (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ beffa amara a Genova per la Lazio, che dopo aver assaporato il gusto della vittoria di misura e del primo posto in classifica, viene punita in pieno recupero dalla Sampdoria con Manolo Gabbiadini. Sarri lascia così i cugini della Roma soli in vetta, in attesa di Napoli e una tra Atalanta e Torino che potranno far compagnia ai giallorossi, e soprattutto i biancocelesti mostrano ancora i limiti di una squadra che non sa gestire le partite e che in trasferta fatica a far risultato. Già lo scorso anno, e il trend si è ripetuto in questo avvio: vittorie in casa con Bologna e Inter, poi si esce dalla comfort zone e arrivano due pareggi con Torino e oggi coi blucerchiati. Questo però è assai diverso dagli altri: la Lazio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ beffa amara a Genova per la, che dopo aver assaporato il gusto della vittoria di misura e del primo posto in classifica, viene punita in pieno recuperocon Manolocosì i cugini dellasoli in, in attesa di Napoli e una tra Atalanta e Torino che potranno far compagnia ai giallorossi, e soprattutto i biancocelesti mostrano ancora i limiti di una squadra che non sa gestire le partite e che in trasferta fatica a far risultato. Già lo scorso anno, e il trend si è ripetuto in questo avvio: vittorie in casa con Bologna e Inter, poi si escecomfort zone e arrivano due pareggi con Torino e oggi coi blucerchiati. Questo però è assai diverso dagli altri: la...

