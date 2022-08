L’azienda russa Gazprom ha chiuso il gasdotto Nord Stream 1 per almeno tre giorni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mercoledì Gazprom, L’azienda energetica statale russa, ha interrotto le forniture di gas naturale tramite il gasdotto Nord Stream 1, il principale collegamento per trasportare gas naturale dalla Russia alla Germania, e quindi all’Europa. L’azienda ha motivato la decisione dicendo che Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mercoledìenergetica statale, ha interrotto le forniture di gas naturale tramite il1, il principale collegamento per trasportare gas naturale dalla Russia alla Germania, e quindi all’Europa.ha motivato la decisione dicendo che

