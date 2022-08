Lavoro? Basta | ecco cosa bisogna fare | frase choc della piddina preferita da Letta | Guarda

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La candidata del Pd, Rachele Scarpa, 25 anni, una dei volti emergenti dem nelle liste del Veneto e già al centro delle polemiche per alcuni post su Israele continua a far discutere. Lugi Marattin, di Italia Viva, ha scovato un video in cui la giovane dem sostiene di fatto che andare a lavorare, sostanzialmente, è inutile. Insomma di fatto nella clip la Scarpa afferma che "è necessario interrompere il circolo vizioso per cui ilè l'unico mezzo di sostentamento per le persone". Parole che di certo lasciano senza parole considerando anche due fattori: ilè uno dei principinostra Costituzione e la nostra Repubblica si fonda su esso, il secondo fattore è che il Pd e prima il Pci erano chiamati i "partiti dei lavoratori". A quanto pare tutto questo è superato. E Marattin infilza la dem: "'era ...

pdnetwork : Tre priorità per abbattere il caro vita: ?Prezzi amministrati e un tetto massimo al prezzo dell’#elettricità ?? Tagl… - kathianaaa : Basta farci video e foto a lavoro, vi odio?? - Seevyful : RT @mylifesmess: RT ?????? AAA cercasi stanza, divano, pavimento a LONDRA dal 12 al 29 settembre (££ ovviamente) per la zona basta che sia co… - LucioMM1 : @filipporiccio1 @europaverde_it Basta fare le aste tra i luoghi di soldi pubblici, l'amministrazione che accetta di… - inga_fly : 10 ore di lavoro pocoddio anche basta -

Il Sole 24 ORE

Perché non approfittare di questo lungo periodo di tempo per insaporire i ceciaggiungere ...dell'acqua in cui ammollate i ceci per ammorbidire le loro fibre e facilitare così ildell'...Il suo adempimento non pregiudica la posizione didel cittadino, né l'esercizio dei diritti ... Sarebbe bello ma per farlo nonun decreto si tratterebbe di dover utilizzare risorse che non ... Smart working, al ministero basta solo l’elenco dei dipendenti I due di Artena detenuti a Rebibbia hanno incontrato i nuovi legali in vista del possibile Appello e sono tornati fiduciosi. Allo studio tutte le testimonianze che li incastrano ...