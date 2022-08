Latina | furgoncino contro auto | l’incidente paralizza la viabilità sull’Appia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Poco prima delle 18 di stasera si è verificato un incidentenel territorio del Comune di, in direzione Cisterna. Cosa è successo Unbianco e un’nera hanno impattato con violenza. L’è andata completamente distrutta. I soccorsi sono stati attivati immediatamente da quanti hanno assistito allo s. Un uomo è stato portato via in ambulanza qualche minuto dopo lo s, ma ancora non si conoscono le condizioni del ferito. Non è escluso che ci sia più di un ferito visto che sul posto è arrivata anche una seconda ambulanza. Sul posto duedella Polizia locale In breve sono arrivate anche duedella Polizia locale del capoluogo pontino per gestire il traffico e per i rilievi. Il traffico ha ...