L’Atalanta saluta Ilicic La sfida col Torino per restare in vetta

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Calcio Serie A. Lo sloveno ha rescisso il contratto che lo legava alla società nerazzurra fino al 2023. Cinque anni memorabili, culminati nella notte di Champions a Valencia: quattro gol per Bergamo messa in ginocchio dal Covid. Giovedì 1 settembre la partita con i granata è scontro diretto per il primato: chi vince resta davanti. Torna fra i convocati Zappacosta per la prima volta quest’anno, probabile l’impiego di Ederson dal primo minuto.