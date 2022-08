L’arcipelago di Kinmen: avamposto della lotta per l’indipendenza di Taiwan rischia di diventare la Crimea della Cina (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’arcipelago di Kinmen dista solo 3 chilometri dalle coste cinesi di Xiamen e quasi 300 da quelle Taiwanesi. Eppure la popolazione di Kinmen si sente più Taiwanese che cinese e rivendica questa sua appartenenza con tutte le forze. avamposto di Taipei nella guerra per la sua indipendenza da Pechino, Kinmen potrebbe essere il punto di approdo delle truppe cinesi qualora l’esecutivo di Xi Jiping decidesse di spingersi oltre le minacce e avviasse un’operazione militare contro Taiwan utilizzando Kinmem come trampolino di lancio. Ma, in realtà, anche se decidesse di non farlo. La sola presa di Kinmen senza puntare a Taiwan, infatti, potrebbe essere una sorta di prezioso “contentino” che il presidente cinese darebbe in pasto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022)didista solo 3 chilometri dalle coste cinesi di Xiamen e quasi 300 da quelleesi. Eppure la popolazione disi sente piùese che cinese e rivendica questa sua appartenenza con tutte le forze.di Taipei nella guerra per la sua indipendenza da Pechino,potrebbe essere il punto di approdo delle truppe cinesi qualora l’esecutivo di Xi Jiping decidesse di spingersi oltre le minacce e avviasse un’operazione militare controutilizzando Kinmem come trampolino di lancio. Ma, in realtà, anche se decidesse di non farlo. La sola presa disenza puntare a, infatti, potrebbe essere una sorta di prezioso “contentino” che il presidente cinese darebbe in pasto ...

