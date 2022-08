L’anniversario della morte di Lady D | il cavallo di Damilano e il Paese reale incompreso

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La cosa cui ho più pensato ieri non è stata come sarebbe Diana Spencer se fosse viva oggi (uguale a com’era, cioè uguale a come sono tutte oggi); non è stata quanta parte dei meccanismi odiernicelebrità dipenda da lei (tutti); non è stata neppure che fortuna sia stata crescere in anni in cui sui rotocalchi c’erano principesse interessanti, invece che polemiche sugli aerei privati dei famosi senza quarti di nobiltà. La cosa cui ho più pensato ieri, come già mi accade da taluni 30 di agosto, ora che di 30 di agosto dal 1997 ne sono passati venticinque, è stata: Buona Domenica era registrato. Ovvero: quant’è cambiata la televisione. Ero tornata tardi, la notte Tmc (che era il nome dell’allora ex Telemontecarlo e adesso La7) mandava il segnaleCnn, ero tornata tardi e avevo visto l’ultima parte di Larry King, che aveva lì ospite Steven Seagal ...