Landini | “Con l’inflazione all’8 | 4% basta chiacchiere | urgono misure”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Conche, secondo le stime preliminari dell’Istat, “balza ad agosto,4% su base annua, lenon servono. Così non si regge. Il decreto Aiuti bis mette risorse inadeguate per i lavoratori e i pensionati: c’è bisogno subito di un intervento urgente per tutelare salari e pensioni già impoveriti”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio(foto). A questo quadro, prosegue, “vanno aggiunti gli effetti economici e sociali della crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina, che stanno già adesso determinando enormi difficoltà per il sistema produttivo e quindi per il lavoro e l’occupazione, oltre che per le persone”. Dunque “è un momento straordinario – conclude– e bisogna rispondere con strumenti straordinari, esattamente come abbiamo fatto ...