Lampedusa senza pace | sbarchi senza fine e situazione fuori controlllo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Non si ferma l'arrivo sulle nostre coste di immigrati. Altri duesono stati registrati a. Dopo i 58 approdati nelle scorse ore altri 35 migranti sono giunti sulla più grande delle Pelagie. Intorno alle 14.30 di ieri al molo Favaloro è giunta una motovedetta della Guardia di finanza con 15 uomini, rintracciati poco prima a circa 10 miglia dall'isola su un barchino di 5 metri lasciato alla deriva. Sempre gli uomini delle Fiamme gialle hanno intercettato, a circa 8 miglia dalla costa, una seconda carretta del mare con 20 migranti. Tra loro anche una donna e 7 minori. Anche per loro, dopo i primi controlli sanitari, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola. E intanto la squadra mobile della questura di Trapani ha fermato un 37enne di nazionalità tunisina, ritenuto il presunto scafista che lo scorso ...

Gli sbarchi a Lampedusa continuano senza sosta e la Prefettura ha attivato la macchina dei trasferimenti per svuotare l'hotspot dove al momento ci sono più di mille migranti. Stanno lasciando l'isola circa 150 migranti. Non si ferma l'arrivo sulle nostre coste di immigrati. Altri due sbarchi sono stati registrati a Lampedusa. Dopo i 58 approdati nelle scorse ore ...