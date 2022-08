L’amica Geniale 4 | tutto pronto per la prima puntata | arriva la grande notizia

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 31 agosto 2022)per4, si parla già di data della messa in onda dellae per i fan della seriela bellissima ed inaspettataha da poco salutato il pubblico con l’incredibile racconto della vita di Lila e Lunù, con dei risvolti inaspettati che fanno desiderare già la quarta stagione ai fan in trepidante attesa di scoprire cosa sia successo alle due donne, per coloro che abitano nel rione e non solo. La serie èta in sordina in Italia, diventando un vero e proprio successo che ha conquistato anche l’America. Il racconto che si snoda nella vita del rione a Napoli dagli anni 50?, quando Lila e Lenù sono delle bambine fino ...