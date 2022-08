L'Aiea entra nella centrale di Zaporizhzhia per restare, i russi non sono d'accordo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continuano i bombardamenti nell'area del sito nucleare. I funzionari filorussi danno un solo giorno di tempo agli ispettori, il capo missione Rafael Grossi li smentisce parlando di missione "molto complessa" che richiederà più tempo Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continuano i bombardamenti nell'area del sito nucleare. I funzionari filodanno un solo giorno di tempo agli ispettori, il capo missione Rafael Grossi li smentisce parlando di missione "molto complessa" che richiederà più tempo

