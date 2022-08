Lady Diana | la morte | tutte le teorie cospiratrici

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladiè avvenuta la sera del 31 agosto 1997, mentre si allontanava dall’Hotel Ritz di Parigi con il suo fidanzato, l’erede di Harrods, Dodi al Fayed. L’auto era guidata dal capo della sicurezza ad interim del Ritz, Henri Paul, e alla coppia si unì la guardia del corpo dello stesso Fayed, Trevor Rees-Jones. I dettagli dell’incidente, però, non hanno mai convinto l’opinione pubblica, che in parte continua a pensare che non si sia trattato di un incidente. Già il giorno stesso delladella principessa, infatti, cominciarono a prendere piedecomplottiste di ogni tipo. Molte di queste puntavano il dito direttamente contro la Famiglia Reale. Secondo alcuni, infatti, il mandante dell’omicidio era stato il principe Filippo. AnsaAltre, ...

, l'anniversario della morte: 25 anni di misteri Sono passati 25 anni dalla tragica morte a Parigi dell'iconica principessaSpencer , il 31 agosto 1997, in un incidente di macchina nel ...Monteil fu una delle prime persone ad arrivare sul posto, pochi minuti dopo l'incidente della Mercedes S280 a bordo della quale la 36enneviaggiava con il nuovo fidanzato, Dodi Al - Fayed, ...La principessa perse la vita il 31 agosto del 1997 in un incidente di macchina: Lady Diana morì nel tunnel del Ponte dell'Alma, a Parigi ...Un’icona appena sbiadita dall’oblio, ma non dimenticata; anzi, canonizzata post mortem nella memoria di schiere di ammiratori, dopo esser stata in vita segno di contraddizione quasi letale per la mona ...