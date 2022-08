Lady Diana, il dramma di una vita infelice: “Tentativi di suicidio”, confessioni terribili (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il biografo Andrew Morton ha raccontato alcune confessioni drammatiche di Lady Diana. Lady Diana è stata una dei personaggi più amati della storia e lo è ancora. La sua tragica scomparsa ha scosso milioni di vite e la sua memoria vivrà sempre nell’affetto di chi continua a celebrarla ogni giorno. Di recente il biografo Andrew Morton ha resto note alcune confessioni che la principessa gli aveva rivelato, riguardanti il suo rapporto con la famiglia reale. La vicenda della principessa è una delle più tristi della storia: intrappolata in un matrimonio che non la rendeva felice, costretta a tacere riguardo i suoi dubbi su Carlo e, infine, scomparsa in un incidente in cui ancora ci sono tante questioni irrisolte. Proprio il 31 agosto è l’anniversario della ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il biografo Andrew Morton ha raccontato alcunetiche diè stata una dei personaggi più amati della storia e lo è ancora. La sua tragica scomparsa ha scosso milioni di vite e la sua memoria vivrà sempre nell’affetto di chi continua a celebrarla ogni giorno. Di recente il biografo Andrew Morton ha resto note alcuneche la principessa gli aveva rivelato, riguardanti il suo rapporto con la famiglia reale. La vicenda della principessa è una delle più tristi della storia: intrappolata in un matrimonio che non la rendeva felice, costretta a tacere riguardo i suoi dubbi su Carlo e, infine, scomparsa in un incidente in cui ancora ci sono tante questioni irrisolte. Proprio il 31 agosto è l’anniversario della ...

