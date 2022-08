Lady Diana, fiori davanti al cancello di Kensington Palace a 25 anni dalla morte della principessa – Video (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli ammiratori di Lady Diana hanno ricordato la principessa, morta 25 anni fa in un incidente d’auto a Parigi, deponendo foto e fiori davanti al cancello di Kensington Palace a Londra. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli ammiratori dihanno ricordato la, morta 25fa in un incidente d’auto a Parigi, deponendo foto ealdia Londra. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Una preghiera per Lady Diana, Principessa amata dal popolo. Ha vissuto in prima linea impegnandosi per la sicurezza… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito e il mondo ricordano Lady D, al secolo Diana Spencer, a 25 anni esatti dallo schianto del tunnel del… - rtl1025 : ?? Erano le prime ore di domenica #31agosto 1997, quando, in un incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de… - ilfattovideo : Lady Diana, fiori davanti al cancello di Kensington Palace a 25 anni dalla morte della principessa – Video - nandogrim67 : @Vitality1978 Grandissima Lady Diana ?? Buona serata Silvia ???? -