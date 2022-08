Lady Diana, 25 anni dopo la morte: la profezia dell’arcivescovo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31 agosto 1997 Lady Diana moriva a Parigi a soli 36 anni. A 25 anni dalla morte le parole dell’arcivescovo di Canterbury che celebrò nel 1981 il suo matrimonio col Principe Carlo suonano come una terribile profezia. Lady Diana, la tragica morte La vita di Diana non fu felice e la sua morte fu altrettanto drammatica. La folle fuga dai paparazzi in una notte di fine estate di 25 anni fa finì con un terribile schianto sotto il ponte dell’Alma. In quel terrificante incidente persero la vita anche il suo compagno Dodi Al Fayed e l’autista. L’unico sopravvissuto fu la guardia del corpo che si salvò per miracolo perché aveva la cintura di sicurezza ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31 agosto 1997moriva a Parigi a soli 36. A 25dallale paroledi Canterbury che celebrò nel 1981 il suo matrimonio col Principe Carlo suonano come una terribile, la tragicaLa vita dinon fu felice e la suafu altrettanto drammatica. La folle fuga dai paparazzi in una notte di fine estate di 25fa finì con un terribile schianto sotto il ponte dell’Alma. In quel terrificante incidente persero la vita anche il suo compagno Dodi Al Fayed e l’autista. L’unico sopravvissuto fu la guardia del corpo che si salvò per miracolo perché aveva la cintura di sicurezza ...

Agenzia_Ansa : Il Regno Unito e il mondo ricordano Lady D, al secolo Diana Spencer, a 25 anni esatti dallo schianto del tunnel del… - matteosalvinimi : Una preghiera per Lady Diana, Principessa amata dal popolo. Ha vissuto in prima linea impegnandosi per la sicurezza… - fanpage : 25 anni senza Lady Diana - DafuqIsDatYo : RT @matteosalvinimi: Una preghiera per Lady Diana, Principessa amata dal popolo. Ha vissuto in prima linea impegnandosi per la sicurezza in… - Luca87874058 : RT @Focus_it: #accaddeoggi #31agosto 1997: muore #DianaSpencer la donna che cambiò per sempre la monarchia inglese -