LA VOCE CHE HAI DENTRO: INIZIATE LE RIPRESE DELLA NUOVA FICTION CON MASSIMO RANIERI (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono INIZIATE le RIPRESE de “La VOCE che hai DENTRO”, NUOVA serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista MASSIMO RANIERI, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone. La FICTION, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di MASSIMO RANIERI e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino e vanta nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo. “Sono molto felice di ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sonolede “Lache hai”,serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone. La, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea die da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino e vanta nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo. “Sono molto felice di ...

EnricoLetta : Con tutta la voce che abbiamo #ForzaEmanueleFiano, non ti fermeranno, non ci fermeranno. - GiuseppeConteIT : Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono… - GiovaQuez : Calenda: 'Il 60% dell'energia elettrica non viene prodotta con il gas ma si allinea agli stessi prezzi, va scorpora… - KevinJava_7 : RT @Alex_Cruijff14: Noto con piacere che sono comparsi molti account con nomi tipo MIRETTI, MIRETTISMO Fa piacere perché quando qualche 'c… - IlardiBarbara : @valeriabakery Lo si può dire ad alta voce una vera donna e mi piange il ?? che sia morta in quel maledetto incidente ?????? -