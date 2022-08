La transizione da ragazza a ragazzo di Emanuele Crialese | il film L’Immensità ispirato alla sua storia

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022)è ildiche sarà presentatosettantanovesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia il prossimo 4 Settembre. Ilrispecchia una parte della biografia del regista che probabilmente non era nota al pubblico.è infatti un uomo trans e ilche presenterà a Venezia tratta anche di temi quali l’identità di genere e la. Ildie la chiave autobiograficaè ambientato a Roma negli anni ’70. Clara e Felice sono i protagonisti, si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento ma il loro matrimonio non è felice. I loro tre figli riescono a tenere ...