La storia di Alice: la neonata abbandonata davanti all’ospedale di Monza e la madre che rischia 5 anni di carcere (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stata ritrovata da un’ostetrica la neonata abbandonata davanti al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Gerardo di Monza. La donna ha sentito i vagiti della bambina mentre arrivava per iniziare il suo turno. La madre biologica rischia 5 anni di carcere. L’ostetrica ha detto al Resto del Carlino che è successo tutto alle 5,30 del mattino: «Nel silenzio ho sentito il pianto di una neonata arrivare dal parcheggio, sono corsa lì, seguendo quel vagito, e sulla prima macchina parcheggiata ho trovato la piccola avvolta nella copertina dentro la scatola, appoggiata sul cofano. L’ho presa in braccio e sono tornata dentro per le prime cure. Ieri sera l’abbiamo chiamata Alice, come me. Spero possa conservare il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stata ritrovata da un’ostetrica laal pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Gerardo di. La donna ha sentito i vagiti della bambina mentre arrivava per iniziare il suo turno. Labiologicadi. L’ostetrica ha detto al Resto del Carlino che è successo tutto alle 5,30 del mattino: «Nel silenzio ho sentito il pianto di unaarrivare dal parcheggio, sono corsa lì, seguendo quel vagito, e sulla prima macchina parcheggiata ho trovato la piccola avvolta nella copertina dentro la scatola, appoggiata sul cofano. L’ho presa in braccio e sono tornata dentro per le prime cure. Ieri sera l’abbiamo chiamata, come me. Spero possa conservare il ...

mantieniconcura : @Aleis_ no vabbè alice, gigi ha messo una storia?????? - alice_bettini3 : RT @a_l_e_____: ricordo ancora quando Giulia raccontò ad Amicispecials tutta la sua storia con Marcello e disse di non aver ancora vissuto… - mantieniconcura : dialogo attuale con @Aleis_ : an: alice alice michele ha messo una storia!!! al: oddio che ha messo? an: le sue la… - alice_cosm : RT @ValeriaParrell2: nascosto. Non c'era molto altro da fare, ci dovevamo contare i soldi in tasca ma studiavamo la filosofia e volevamo in… - alice_561 : RT @Yon_Yonson71: Estate '19, fa cadere il suo governo perché vuole pieni poteri e lo prende in quel posto. Estate '22, fa cadere il govern… -