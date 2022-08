La storia del giovane venditore ambulante di Atene che ha sconvolto il mondo Nba

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Giannis aveva sei anni quando inizio? a fare ildi strada per aiutare la famiglia. Lo faceva con Thanasis e sua madre: trovavano qualche oggetto nei quartieri piu? poveri, lo compravano per un euro o due, e lo rivendevano a un prezzo maggiore, tre, quattro euro, nelle periferie di. Andavano spesso in spiaggia, soprattutto quelle ricche come Alimos Beach, confidando che i turisti con i soldi avrebbero comprato qualcosa. Giannis con una mano teneva Veronica e con l’altra sventolava per aria la mercanzia sperando che qualcuno trovasse accattivanti le sue adorabili guanciotte e invitante il suo super sorriso. All’inizio non capiva bene ne? che cosa stessero facendo ne? che cosa stesse succedendo e ne soffriva. Sapeva solo che le cose non andavano bene e che spesso, quando aveva fame, vedeva la dispensa e il frigo di casa vuoti. C’erano ...