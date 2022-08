La spinta di Archimede, perché una barca galleggia e una moneta affonda? (Di mercoledì 31 agosto 2022) La legge del galleggiamento di Archimede, nota come principio di Archimede, stabilisce che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del liquido spostato, dove la spinta esercitata dal fluido è una forza detta spinta di Archimede, o anche spinta idrostatica. perché una barca galleggia sull’acqua e non va a fondo? La legge appena enunciata, ci permette di comprendere la logica del galleggiamento dei corpi, che siano immersi parzialmente o completamente in qualsiasi fluido, liquido o gas, aiutandoci a capire in che modo le nostre imbarcazioni riescano a navigare. Gli esperimenti sulla spinta di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 31 agosto 2022) La legge delmento di, nota come principio di, stabilisce che un corpo immerso in un fluido riceve unadal basso verso l’alto pari al peso del liquido spostato, dove laesercitata dal fluido è una forza dettadi, o ancheidrostatica.unasull’acqua e non va a fondo? La legge appena enunciata, ci permette di comprendere la logica delmento dei corpi, che siano immersi parzialmente o completamente in qualsiasi fluido, liquido o gas, aiutandoci a capire in che modo le nostre imzioni riescano a navigare. Gli esperimenti sulladi ...

