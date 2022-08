La sindrome da sondaggite contagia partiti e coalizioni | perché la guerra dei numeri è una gara a perdere

(Di mercoledì 31 agosto 2022) In politologia (ma pure in filosofia e teologia), "l'eterogenesi dei fini", principio sistematizzato dal filosofo e psicologo empirico tedesco Wilhelm Wundt (in tedesco , " Heterogonie der Zwecke "), ...

In politologia (ma pure in filosofia e teologia), "l'eterogenesi dei fini", principio sistematizzato dal filosofo e psicologo empirico tedesco Wilhelm Wundt (in tedesco , " Heterogonie der Zwecke "), ...In politologia (ma pure in filosofia e teologia), "l'eterogenesi dei fini", principio sistematizzato dal filosofo e psicologo empirico tedesco Wilhelm Wundt (in tedesco , " Heterogonie der Zwecke "), ...Il fascino perverso, per nulla discreto, dei sondaggi fa male a tutti: ognuno si sente davanti all’altro ma sono pure illusioni ...