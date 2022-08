La Salernitana saluta Boultam: il centrocampista passa all’Istra (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue l’opera di sfoltimento in casa Salernitana. A lasciare la compagine granata è il centrocampista Reda Boultam. Il calciatore olandese, classe 1998, si trasferisce alla formazione croata dell’Istra, dopo essere tornato in granata dall’esperienza al Cosenza. Il trasferimento avviene in prestito, con diritto di riscatto in favore della società di Pola. Questa la nota stampa del club del presidente Danilo Iervolino: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il NK Istra 1961 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’98 Reda Boultam“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue l’opera di sfoltimento in casa. A lasciare la compagine granata è ilReda. Il calciatore olandese, classe 1998, si trasferisce alla formazione croata dell’Istra, dopo essere tornato in granata dall’esperienza al Cosenza. Il trasferimento avviene in prestito, con diritto di riscatto in favore della società di Pola. Questa la nota stampa del club del presidente Danilo Iervolino: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il NK Istra 1961 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto delclasse ’98 Reda“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

