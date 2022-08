La quarantena da Covid passa da 7 a 5 giorni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Laper i positivicessa dopo 5, in caso di tampone negativo e purche' senza sintomi da almeno due, e non piu' dopo 7. Mentre in caso di positivita' persistente si potra' interrompere comunque l'isolamento al termine del 14mo giorno, anziche' gli attuali 21. Lo prevede una nuova circolare del ministero della Salute dal titolo "Aggiornamento delle modalita' di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso-19". "Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 - si legge nel documento - sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalita' di seguito riportate: - Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 ...

Nuovo allentamento per le misure anti-Covid. Dopo il parere del Consiglio superiore di sanità, arriva il via libera ufficiale del ministero. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento passa da 7 a 5 giorni. Quarantena Covid in Italia, arrivano nuove regole per i positivi al coronavirus. L'isolamento, sulla base dell'andamento dei contagi, passa da 7 a 5 giorni, sempre sottoposto all'esito del tampone. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute. In caso di positività persistente si potrà interrompere comunque l'isolamento al termine del 14mo giorno, anziché gli attuali 21.