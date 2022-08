La notizia della morte di Rosa Russo Jervolino non è vera L’ex ministra | “Sto bene | ho solo un po’ di mal di schiena”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sto, non c’è male, houn po’ di mal di“. CosìIervolino, ex sindaca di Napoli e primadell’Interno di un governo italiano, smentisce lasuaparlando con l’agenzia LaPresse. “Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate – dice Iervolino – Ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”. Lasua scomparsa era stata pubblicata in un primo momento da alcuni giornali online, anche nazionali. Subito erano arrivate le smentite dei figli: “Mia madre è viva, stae saluta tutti – ha detto Michele– Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta ...

EnricoLetta : Ognuno è stato attraversato da pensieri e ricordi alla notizia della scomparsa di #Gorbaciov. Quello che li riassum… - ciropellegrino : La notizia della morte di Rosetta Iervolino è infondata. I familiari: 'Viva e in salute' - anperillo : ?????? #RosaRussoIervolino, la famiglia smentisce la notizia della morte: "E' a casa, serena e in salute" - alexarmuzzi : Rosa Russo Iervolino, il figlio smentisce la notizia della morte - ZenatiDavide : Rosa Russo Iervolino, il figlio smentisce la morte: "Sta bene". Lei: "Ho solo un po' mal di schiena": Rosa Russo Ie…

Rosa Russo Iervolino sta bene. Il figlio è stato il primo a smentire lamorte. Poi è stata la stessa prima donna che ha guidato il Viminale, e anche la prima a diventare sindaco di Napoli a parlare a LaPresse: "Sto bene, non c'è male, ho solo un pò di mal di ...