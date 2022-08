La morte di una donna incinta ha fatto dimettere la ministra della Salute portoghese (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stata l'ennesima prova della crisi del sistema sanitario del paese, dove da mesi c'è una grave carenza di medici e infermieri Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stata l'ennesima provacrisi del sistema sanitario del paese, dove da mesi c'è una grave carenza di medici e infermieri

_Carabinieri_ : “Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo… - teatrolafenice : «Dare un corpo e una forma perfetta ad un pensiero. Questo è essere un pittore». Nasceva oggi Jacques-Louis David,… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Usa: una Corte d'appello federale ha annullato la condanna a morte emessa da un tribunale dell'Ohio… - AntonellaViali : RT @PBerizzi: Brindare alla morte di un uomo è un atto barbaro e vile, di una miseria desolante. Lo fanno i capi clan della criminalità org… - Albe_one : @massimo75598568 @Simone76229921 @Toni03890305 @TheGreatGrey2 I farmaci da banco servono per dolori o malesseri , n… -