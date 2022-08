La mantide | le anticipazioni della seconda puntata

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Con un clamoroso doppio colpo di scena, Jeanne riesce a fuggire e lo fa proprio mentre il pericoloso serial killer che tiene col fiato sospeso la Francia, cerca di mettersi in contatto con lei. S'incrociano sempre di più i destini dei due assassini - lei in carcere per 25 anni, lui che imita i suoi omicidi - e lade La, la mini serie francese trasmessa da Canale 5, prende una piega ancora più ricca di suspence, emozioni e adrenalina. E un ruolo fondamentale lo avranno Damien, il figlioprotagonista, e sua moglie Lucie. Ecco cos'accadrà nelladel thriller, in onda mercoledì 31 agosto. La, leContinua la fatale ...

panorama_it : Dopo il buon debutto, mercoledì 31 agosto su Canale 5 nuovo episodio della mini serie con Carole Bouquet. Con un cl… - giornali_it : La Mantide: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata #31agosto #QuotidianiOnline #Tpi… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: La Mantide Canale 5: trama e anticipazioni del terzo e del quarto episodio - AnnaMancini81 : La Mantide Canale 5: trama e anticipazioni del terzo e del quarto episodio - zazoomblog : La Mantide anticipazioni: chi è il serial killer chi spia Damien? - #Mantide #anticipazioni: #serial… -

... Pallavolo Maschile, Mondiali 2022 : Italia - Cina , in onda dalle 21.15 su Rai 3 Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 La(miniserie tv)...Gli omicidi del ricercato ricalcano quelli commessi da una famosa assassina del passato, nota come La, che oltre vent'anni prima aveva terrorizzato la Francia uccidendo uomini all'apparenza ...La Mantide: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in onda stasera, 31 agosto 2022, alle ore 21,30 su Canale 5. Le info ...Carole Bouquet è la protagonista de La Mantide, serie francese di cui stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata.