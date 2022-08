La maglia sulle spalle come il nonno (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’avete visto al Pitti e alla Fashion Week. Gli habitué della moda uomo si pavoneggiavano davanti alle telecamere con maglioni e altri capi overshirt messi sulle spalle invece che indossati. Scelta di stile un tempo praticata solo dai bulli dei film anni Ottanta o da ottuagenari sul campo da tennis, la maglia sulle spalle sembra d’improvviso un’idea fresca. Si potrebbe parlare di “Effetto nonno che abita in riva al mare”, ma un numero crescente di uomini dal gusto irreprensibile sta facendo proprio questo vezzo superato: tipi da gallerie d’arte in pullover vintage a losanghe; adolescenti cool con felpe underground da skate; ricchi esponenti del jet-set che avvolgono cashmere col monogramma su completi su misura. Street Style Day Six - Paris Fashion Week - Menswear F/W ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’avete visto al Pitti e alla Fashion Week. Gli habitué della moda uomo si pavoneggiavano davanti alle telecamere con maglioni e altri capi overshirt messiinvece che indossati. Scelta di stile un tempo praticata solo dai bulli dei film anni Ottanta o da ottuagenari sul campo da tennis, lasembra d’improvviso un’idea fresca. Si potrebbe parlare di “Effettoche abita in riva al mare”, ma un numero crescente di uomini dal gusto irreprensibile sta facendo proprio questo vezzo superato: tipi da gallerie d’arte in pullover vintage a losanghe; adolescenti cool con felpe underground da skate; ricchi esponenti del jet-set che avvolgono cashmere col monogramma su completi su misura. Street Style Day Six - Paris Fashion Week - Menswear F/W ...

