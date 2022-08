La frutta come pasto è una dieta equilibrata o è meglio evitare? I consigli di Evelina Flachi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vanno bene i pasti di sola frutta? L’estate non è ancora finita e la frutta è ancora così golosa, un pasto a base di sola frutta piace a molti. Soprattutto quando si ha poco tempo, si è da soli in casa o in ufficio e non si ha voglia di cucinare la frutta potrebbe essere la scelta giusta? Se il pasto con la frutta è occasionale o comunque non si sceglie di consumarlo tutti i giorni la risposta è sì. Quindi, se mangio frutta a pranzo solo un giorno ottengo energia sia a livello fisico che mentale, mi sento leggera, non sono stanca e non ho fame, in più purifico e disintossico il corpo ma attenzione alla glicemia, se sostituiamo sempre la frutta ad un pasto, come pranzo o cena, non va bene. Inoltre, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vanno bene i pasti di sola? L’estate non è ancora finita e laè ancora così golosa, una base di solapiace a molti. Soprattutto quando si ha poco tempo, si è da soli in casa o in ufficio e non si ha voglia di cucinare lapotrebbe essere la scelta giusta? Se ilcon laè occasionale o comunque non si sceglie di consumarlo tutti i giorni la risposta è sì. Quindi, se mangioa pranzo solo un giorno ottengo energia sia a livello fisico che mentale, mi sento leggera, non sono stanca e non ho fame, in più purifico e disintossico il corpo ma attenzione alla glicemia, se sostituiamo sempre laad unpranzo o cena, non va bene. Inoltre, ...

