La foto degli sbarchi

Sul profilo ufficiale di Giorgia Meloni su Facebook il 28 agosto 2022 è apparso questo post: Per chi faticasse a leggere il testo di Giorgia Meloni ve lo riporto: Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia. L'immagine, accompagnata dalla foto di svariate navi colme di persone in mezzo al mare, riporta queste parole: RECORD DI sbarchi A LAMPEDUSA, HOTSPOT STRACOLMO BLOCCO NAVALE SUBITO Occorre specificare alcune cose. La foto risale almeno ...

