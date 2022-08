La fatica di diventare madre: quando la maternità è un traguardo difficile (Di mercoledì 31 agosto 2022) Parlare di maternità, oggi, vuol dire affrontare un tema sempre più delicato e discusso, come forse non lo era mai stato. Perché rispetto a prima le cose sono cambiate, perché il nostro impegno quotidiano è proprio quello di sradicare una certa mentalità che per troppo tempo è stata predominante. La donna, infatti, non può più essere considerata tale solo perché moglie e mamma. Perché nostro il diritto e il dovere di scegliere chi vogliamo essere e chi vogliamo diventare, e non sarà certo la società, con le sue obsolete aspettative, a decidere quale ruolo dobbiamo ricoprire. La libertà di scegliere di essere mamme, o di non esserlo, è nostra e di nessun altro. O almeno ci piacerebbe che fosse così. Perché la verità è che chi sceglie di non esserlo deve ancora giustificarsi con tutti gli altri, mentre chi vuole esserlo deve fare i conti con una società ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022) Parlare di, oggi, vuol dire affrontare un tema sempre più delicato e discusso, come forse non lo era mai stato. Perché rispetto a prima le cose sono cambiate, perché il nostro impegno quotidiano è proprio quello di sradicare una certa mentalità che per troppo tempo è stata predominante. La donna, infatti, non può più essere considerata tale solo perché moglie e mamma. Perché nostro il diritto e il dovere di scegliere chi vogliamo essere e chi vogliamo, e non sarà certo la società, con le sue obsolete aspettative, a decidere quale ruolo dobbiamo ricoprire. La libertà di scegliere di essere mamme, o di non esserlo, è nostra e di nessun altro. O almeno ci piacerebbe che fosse così. Perché la verità è che chi sceglie di non esserlo deve ancora giustificarsi con tutti gli altri, mentre chi vuole esserlo deve fare i conti con una società ...

camilla2120 : @UmbertoLiberte @barbarab1974 @GiorgiaMeloni I suoi elettori sono altri tridosati in parte che deve dirgli? Che son… - NenaMancio : @EnricoLetta @pdnetwork Ideologicamente sono anche d'accordo, ma la riduzione delle tasse per chi lavora fatica a d… - AntDoinel : @elio_vito Generalmente per il desiderio di diventare nonni di nipoti di sangue; circostanza che l'omosessuale fati… - virgoleacolaz_ : Ma QUANTA fatica crescere e poi diventare chi davvero vuoi essere. Mi sento come sorteggiata per gli Hunger Games. - agiuseppexxx : @juventusfc La Juve non porta uomini in area né ha qualcuno che sappia trovare un ultimo passaggio. In sostanza, fa… -