La differenza tra Eros Ramazzotti ‘nonno’ e Michelle Hunziker ‘nonna senza rughe’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ammesso, e magari stavolta anche concesso, che Aurora Ramazzotti sia incinta, ci aspettano mesi difficili. La notizia, tanto per cambiare, è stata ‘rubata’ con il più classico dei cliché da gossip di fine estate: fonti vicine a Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti avrebbero riportato, con discrezione da veri amici, la felicità dei futuri (presunti) nonni. La Repubblica dal canto suo la lancia con un concentrato di sessismo e ageismo che merita la citazione letterale: Per chi è nato negli anni Ottanta la notizia può essere uno shock e la dimostrazione di quanto il tempo corra veloce: Eros Ramazzotti diventa nonno. E la sua ex moglie, Michelle Hunziker sarà nonna, anche se non ha una ruga. La superata e datata storia d’amore con il ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ammesso, e magari stavolta anche concesso, che Aurorasia incinta, ci aspettano mesi difficili. La notizia, tanto per cambiare, è stata ‘rubata’ con il più classico dei cliché da gossip di fine estate: fonti vicine aavrebbero riportato, con discrezione da veri amici, la felicità dei futuri (presunti) nonni. La Repubblica dal canto suo la lancia con un concentrato di sessismo e ageismo che merita la citazione letterale: Per chi è nato negli anni Ottanta la notizia può essere uno shock e la dimostrazione di quanto il tempo corra veloce:diventa nonno. E la sua ex moglie,sarà nonna, anche se non ha una ruga. La superata e datata storia d’amore con il ...

GiovaAlbanese : Ok la definizione della linea di confine tra diritto e obbligo di riscatto sul prestito, ma la vera formula che ha… - DSantanche : La differenza tra noi e loro #elezionipolitiche2022 #votaFDI - heather_parisi : Ecco ben spiegata la differenza tra chi si autocandida a fare il ministro della salute italiano per conto della… - JediPerLItalia : @PalliCaponera Sono d'accordo. Non vedo differenza tra una balanzoni e un predicatore new age. Libertà di spendere i tuoi soldo come vuoi. - LadyOscar_42 : @KasperReloaded @CarmillaMi @valy_s Io elementari alle De Amicis .. alla Poerio ci andavo a piedi una scalata !! Pe… -