La Commissione europea è partner istituzionale di EuroBasket 2022

Gli Europei di basket sbarcano a Milano, tra grandi aspettative, l'emozione per una grande competizione che torna in Italia dopo 31 anni e un pizzico di delusione per l'assenza di Danilo Gallinari. L'ala dei Boston Celtics ha subito un infortunio al ginocchio pochi giorni fa e non sarà protagonista con la canotta azzurra di fronte al pubblico che lo ha amato fai dai primi passi della carriera. Dal 2 all'8 settembre, il Mediolanum Forum di Assago ospiterà le gare del Girone C, che vedrà in campo insieme all'Italia anche Grecia, Croazia, Estonia, Gran Bretagna e Ucraina. Al fianco delle nazionali ci sarà la Commissione europea, che partecipa come partner istituzionale della competizione. Già dal 1° settembre sarà attiva in Piazza del Duomo la Fan Zone, con lo stand della Commissione

