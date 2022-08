Koopmeiners | nuovo leader del centrocampo dell’Atalanta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ora come ora il faro deldecisivo in queste tre partite e ora si cerca continuità contro il Toro Nel vederlo all’opera a pieno regime è ormai la normalità.del, e nonostante la partenza di Remo Freuler tale assenza è stata pienamente compensata dalla forza del numero 7 nerazzurro. Tanta costruzione ma soprattutto quantità nel bloccare gli attacchi avversari, e quando serve anche una freddezza niente male. Questo inizio di stagione è stato assai positivo con il goal da tre punti realizzato contro il Verona (esattamente come l’anno scorso), ma domani sera è una prova del nove anche per l’olandese: obiettivo dare continuità a ciò che è stato visto di ...

Teun( Atalanta ): Il protagonista dell'ultima vittoria bergamasca contro il Verona, ... facendo intendere di essere lui illeader offensivo granata. Poi il buio per due partite, in ...di Fabio Gennari Con il mercato che fino alla fine potrebbe regalare sorprese e quindi unesterno a tutta fascia, mancino, come il croato Borna Sosa (ma solo se parte Hateboer , non ......L’Atalanta risponde al 40' con un tiro di Lookman, nella circostanza è bravo Montipò a deviare di pugno in angolo. L’Atalanta macina gioco e continua ad attaccare, ma l’Hellas si dimostra non arrendev ...L'Atalanta espugna anche il Bentegodi e rimane imbattuta. Gasperini ora attende rinforzi. vedi letture. Un tempo di grandi difficoltà, poi la netta virata con il nuovo modulo e la giocata del campione ...