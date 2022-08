Kim Kardashian, il post su Instagram scatena la bufera: ecco il motivo che fa infuriare i fan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kim Kardashian ha sempre riflettori puntati addosso. L’influencer e star dei reality, però, è spesso anche oggetto di critiche da parte dei suoi fan per l’utilizzo sconsiderato di photoshop. E nonostante il suo fisico provocante e seducente, lei continua a utilizzare il programma in grado di risolvere ed eliminare le imperfezioni dalle foto, caricandole poi su Instagram. L’accusa, questa volta, riguarda un post che la ritrae in piscina, mentre sorseggia un drink, per la posizione insolita che assumono la sua spalla e il suo collo. Il vizietto di famiglia La star dei reality di 41 anni e il resto della sua famiglia sono stati spesso smascherati per aver modificato le proprie foto. Photoshop è diventato un vero e proprio vizio di famiglia. Che si trattasse di tagliare le gambe, il girovita o persino di photoshoppare i loro figli, le ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kimha sempre riflettori puntati addosso. L’influencer e star dei reality, però, è spesso anche oggetto di critiche da parte dei suoi fan per l’utilizzo sconsiderato di photoshop. E nonostante il suo fisico provocante e seducente, lei continua a utilizzare il programma in grado di risolvere ed eliminare le imperfezioni dalle foto, caricandole poi su. L’accusa, questa volta, riguarda unche la ritrae in piscina, mentre sorseggia un drink, per la posizione insolita che assumono la sua spalla e il suo collo. Il vizietto di famiglia La star dei reality di 41 anni e il resto della sua famiglia sono stati spesso smascherati per aver modificato le proprie foto. Photoshop è diventato un vero e proprio vizio di famiglia. Che si trattasse di tagliare le gambe, il girovita o persino di photoshoppare i loro figli, le ...

