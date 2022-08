Khloé Kardashian: “I miei figli mi sfidano come persona” (Di mercoledì 31 agosto 2022) È nato ad agosto 2022 il piccolo maschietto di Khloé Kardashian e del suo ex compagno Thristan Thompson, avuto da madre surrogata. In un’intervista rilasciata a Elle Magazine, l’influencer ha raccontato la sua esperienza con la maternità, affermando di amarne ogni singolo dettaglio, anche “le parti difficili“. Vi raccomandiamo... Khloé Kardashian e Tristan Thompson aspettano il secondo figlio da madre surrogata Era già stato concepito prima che il tradimento del giocatore di NBA venisse a galla, a dicembre 2021. In un episodio di Al passo con i Kardashian... I due hanno già una figlia di quattro anni, True, nata nel 2018. “So che è un cliché, ma amo tutto, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) È nato ad agosto 2022 il piccolo maschietto die del suo ex compagno Thristan Thompson, avuto da madre surrogata. In un’intervista rilasciata a Elle Magazine, l’influencer ha raccontato la sua esperienza con la maternità, affermando di amarne ogni singolo dettaglio, anche “le parti difficili“. Vi raccomandiamo...e Tristan Thompson aspettano il secondoo da madre surrogata Era già stato concepito prima che il tradimento del giocatore di NBA venisse a galla, a dicembre 2021. In un episodio di Al passo con i... I due hanno già unaa di quattro anni, True, nata nel 2018. “So che è un cliché, ma amo tutto, ...

