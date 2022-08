Karate, l’Italia a Baku per la quarta tappa della Premier League (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ostia – È tutto pronto per la quarta tappa del circuito Karate 1 Premier League del 2022, in scena per la prima volta a Baku da venerdì 2 a domenica 4 settembre. Dopo le tappe di Fujairah, Rabat e Lisbona, sarà dunque la capitale azera ad ospitare il torneo più importante della WKF. Prevista la partecipazione di 347 atleti provenienti da tutto il mondo, l’Italia si presenta con 23 Karateka di altissimo profilo. Alla Premier League si possono iscrivere soltanto gli atleti che rientrano nei primi 100 posti del ranking mondiale (clicca qui per il nuovo regolamento 2022). Ecco gli atleti italiani che parteciperanno: Sara Soldano, Terryana D’Onofrio, Carola Casale e Alessio Ghinami per il kata; Lucrezia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ostia – È tutto pronto per ladel circuitodel 2022, in scena per la prima volta ada venerdì 2 a domenica 4 settembre. Dopo le tappe di Fujairah, Rabat e Lisbona, sarà dunque la capitale azera ad ospitare il torneo più importanteWKF. Prevista la partecipazione di 347 atleti provenienti da tutto il mondo,si presenta con 23ka di altissimo profilo. Allasi possono iscrivere soltanto gli atleti che rientrano nei primi 100 posti del ranking mondiale (clicca qui per il nuovo regolamento 2022). Ecco gli atleti italiani che parteciperanno: Sara Soldano, Terryana D’Onofrio, Carola Casale e Alessio Ghinami per il kata; Lucrezia ...

