Juventus-Spezia risultato finale 2-0

(Di mercoledì 31 agosto 2022) TORINO – . La cronaca. Subito efficace il pressing degli uomini di Allegri, la Juve muove la palla alla ricerca del varco giusto per sorprendere la formazione di Gotti. Al 9? arriva il goal: parabola di Vlahovic che con il sinistro sigla il vantaggio per la. La palla va a insaccarsi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pioli avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” Sassuolo-Lecce1-0 Lecce-Empoli1-1, le probabili formazioni e dove seguire il match Calciomercato: colpo di mercato, ha firmato un difensore Allegri avverte: “Puntiamo a vincere, la ...

DiMarzio : .@juventusfc, dopo l'arrivo a Torino, #Paredes si è recato all'#AllianzStadium per seguire la partita tra #Juventus… - SkySport : JUVENTUS-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (9’) ? #Milik (90’+2’) ? SERIE A - 4^ giornata ??… - forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - adele_gioffre15 : RT @xGSerieA: Juventus (1.77) 2-0 (0.18) Spezia - JuventusUn : #JuventusSpezia, le pagelle dei bianconeri: specialista #Vlahovic, è arrivato #Milik Date un voto da uno a dieci ?? -

, Vlahovic ancora su punizione ., Milik la chiude ., come ha arbitrato Colombo ., il tabellino ., i migliori e ...Labatte 2 - 0 lo: Vlahovic si ripete, Milik subito protagonista. Tra i bianconeri insufficienti soltanto Kean e De Sciglio. Il migliore dei liguri è Kiwior, male ...Vincono Udinese e Juventus, mezza impresa di Samp e Lecce che fermano rispettivamente Lazio e Napoli Giornata che non ha risparmiato sorprese quella odierna: se infatti la Juventus ha rispettato il pr ...(Adnkronos) – Alla Juventus basta un gol per tempo, di Vlahovic ancora su punizione nel primo e di Milik da poco entrato nel secondo, per avere la meglio di un gagliardo Spezia per 2-0. Allo Stadium ...