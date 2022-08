Juventus-Spezia, nuovo infortunio per Szczesny: portato via in barella, escluse lesioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuova pesante tegola in casa Juventus. Wojciech Szczesny ha di nuovo riportato un infortunio, stavolta in campo contro lo Spezia, ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 40. Brutta botta per il portiere bianconero, che ha addirittura salutato il campo in barella e molto dolorante. Il polacco era reduce da un infortunio ed era appena tornato contro la Roma, ma dovrà fermarsi di nuovo. Al suo posto entra Perin. Allegri ha successivamente confermato che sono escluse lesioni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuova pesante tegola in casa. Wojciechha diriun, stavolta in campo contro lo, ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 40. Brutta botta per il portiere bianconero, che ha addirittura salutato il campo ine molto dolorante. Il polacco era reduce da uned era appena tornato contro la Roma, ma dovrà fermarsi di. Al suo posto entra Perin. Allegri ha successivamente confermato che sono. SportFace.

