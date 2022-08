Juventus-Spezia, nuovo infortunio per Szczesny: portato via in barella, entra Perin (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuova pesante tegola in casa Juventus. Wojciech Szczesny ha di nuovo riportato un infortunio, stavolta in campo contro lo Spezia, ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 40. Brutta botta per il portiere bianconero, che ha addirittura salutato il campo in barella e molto dolorante. Il polacco era reduce da un infortunio ed era appena tornato contro la Roma, ma dovrà fermarsi di nuovo. Al suo posto entra Perin. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuova pesante tegola in casa. Wojciechha diriun, stavolta in campo contro lo, ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 40. Brutta botta per il portiere bianconero, che ha addirittura salutato il campo ine molto dolorante. Il polacco era reduce da uned era appena tornato contro la Roma, ma dovrà fermarsi di. Al suo posto. SportFace.

forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - DiMarzio : .@juventusfc, dopo l'arrivo a Torino, #Paredes si è recato all'#AllianzStadium per seguire la partita tra #Juventus… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, #Paredes è atterrato a Torino: sarà allo stadio per la partita contro lo #Spezia… - AS_Colombia : ?? ¡Termina el primer tiempo! ?? Juventus 1-0 Spezia ?? #SerieA ??? Allianz Stadium ?? - ItalianoCalcio : ???? Halftime Scores ???? Napoli 1-1 Lecce Juventus 1-0 Spezia -