Juventus-Spezia, Milik: "Felice per il gol, io e Vlahovic possiamo giocare insieme" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Primo gol in maglia bianconera per Arkadiusz Milik, che ha segnato la rete del 2-0 nel match della quarta giornata di Serie A 2022/2023 tra Juventus e Spezia. L'attaccante polacco ha commentato a caldo la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Sono Felice per il gol, lo dedico alla mia ragazza. E' sempre bello segnare e per me vuol dire molto". Milik ha poi parlato della concorrenza con Vlahovic: "Dusan è fortissimo, ma io penso solo a me stesso. A mio avviso possiamo giocare insieme, ma le decisioni le prende il mister". SportFace.

