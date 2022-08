Juventus-Spezia | i convocati di Allegri | torna Di Maria

forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #JuventusSpezia, i convocati di #Allegri: torna #DiMaria - JuvenantOff : ??JUVENTUS - SPEZIA: SULLA STRADA GIUSTA ?scritto da: #kaluen ?????? - sportface2016 : #JuventusSpezia, i convocati di #Allegri: torna #DiMaria - daju29ro : I convocati ???? per Juventus Spezia di questa sera ????. #finoallafineforzajuventus -

... spazio alla Fiorentina ad Udine, ma anche al Napoli in casa contro il Lecce e allaallo Stadium contro lo, senza dimenticare Empoli - Verona e Sampdoria - Lazio. Allegri © ...I bianconeri affronteranno in casa lo, dopo le gare contro Roma e Sampdoria. QUILa squadra di Allegri cerca continuità e spera di potersi affidare quanto prima ai suoi uomini chiave.La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro lo Spezia tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, valevole per la quarta giornata di Serie A ...Questa sera torna in campo la Juventus alle ore 20.45 sfiderà lo Spezia. Poco fa, Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco completo dei giocatori convocati per la partita. Rientra nell'elenco Angel D ...