Juventus-Spezia 2-0: la decidono Vlahovic e Milik, ma gli aquilotti escono a testa alta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nonostante la sconfitta, lo Spezia esce a testa alta dallo Stadium, al termine di una bella prestazione, durante la quale le aquile hanno tenuto testa alla Juve, giocando anche meglio per larghi tratti del match

