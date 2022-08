Juventus Spezia 1-0 LIVE: Miretti e Vlahovic vicini al raddoppio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juventus e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Spezia si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Juventus Spezia 1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Spezia. 4? Occasione Vlahovic – Miretti scarica a rimorchio per Rabiot. Tocco morbido per Vlahovic anticipato. 7? Fallo su Cuadrado – Intervento in ritardo di Reca su Cuadrado, per Colombo è fallo e punizione. 9? Gol Vlahovic – Come contro la Roma, punizione perfetta del numero 9. Pallone che scavalca la barriera e si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 4? Occasionescarica a rimorchio per Rabiot. Tocco morbido peranticipato. 7? Fallo su Cuadrado – Intervento in ritardo di Reca su Cuadrado, per Colombo è fallo e punizione. 9? Gol– Come contro la Roma, punizione perfetta del numero 9. Pallone che scavalca la barriera e si ...

