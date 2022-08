Juventus-Spezia 0-0 LIVE (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tornare a vincere dopo i due pareggi contro Roma e Samp, riconquistare le mura amiche e recuperare punti dalla vetta, come ribadito in conferenza.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tornare a vincere dopo i due pareggi contro Roma e Samp, riconquistare le mura amiche e recuperare punti dalla vetta, come ribadito in conferenza....

forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Juventus e #Spezia - alsportsupdater : ?LIVE STREAM HD?? Juventus vs Spezia live Juventus Spezia in diretta ????Watch HERE: - eleitaliana : GOAL DELLA JUVENTUS Juve 1 Spezia 0 - updatealnews : ?LIVE STREAM HD?? Juventus vs Spezia live Juventus Spezia in diretta ????Watch HERE: -