Juventus, infortunio Pogba: i tempi di recupero si sono allungati. Le ultime (Di mercoledì 31 agosto 2022) In casa Juventus c'è preoccupazione per l'infortunio patito da Pogba: i tempi di recupero del francese si sarebbero allungati Dopo la decisione di non operarsi, il ritorno in campo di Paul Pogba era inizialmente stato preventivato per la prima/seconda settimana di settembre. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, i tempi di recupero si sono ampiamente dilatati e sarà quasi impossibile rivedere il giocatore per l'esordio europeo in casa del PSG. Si prevedevano inizialmente 2-3 settimane di sola fisioterapia, seguite da altre 2-3 di vera preparazione. Ma la Juventus sa che dovrà aspettare ancora per riavere il giocatore a sua disposizione.

