Juventus, finalmente Paredes: discepolo di Riquelme con l’Italia nel destino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leandro Paredes è un nuovo giocatore della Juventus. L’argentino sta svolgendo le visite mediche a Parigi, prima di sbarcare a Torino per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. La fumata bianca tra il club di Agnelli e il Paris Saint-Germain è arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per 15 milioni più eventuali 5 di bonus. Il giocatore è atteso in Italia nella serata di mercoledì 31 agosto. Ed è proprio la prospettiva di tornare a respirare il calcio della Serie A che ha convinto il classe ’94 a lasciare il PSG dopo una lunga trattativa di calciomercato. Quello che lega la famiglia Paredes al Bel Paese è infatti un rapporto che va oltre la semplice vita professionale, iniziato nel 2014. L’amore per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leandroè un nuovo giocatore della. L’argentino sta svolgendo le visite mediche a Parigi, prima di sbarcare a Torino per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. La fumata bianca tra il club di Agnelli e il Paris Saint-Germain è arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per 15 milioni più eventuali 5 di bonus. Il giocatore è atteso in Italia nella serata di mercoledì 31 agosto. Ed è proprio la prospettiva di tornare a respirare il calcio della Serie A che ha convinto il classe ’94 a lasciare il PSG dopo una lunga trattativa di calciomercato. Quello che lega la famigliaal Bel Paese è infatti un rapporto che va oltre la semplice vita professionale, iniziato nel 2014. L’amore per ...

