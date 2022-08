Juve, botto finale: preso Paredes, che cosa cambia subito per Allegri (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juve mette a segno un altro colpo di mercato importante. "Leandro Paredes firma con la Juventus per la stagione 2022-2023 nell'ambito di un prestito con opzione di riscatto". Con questo messaggio, pubblicato su Twitter, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la cessione del centrocampista argentino alla Juventus. "Il Paris Saint-Germain augura a Leandro una buona stagione con i suoi nuovi colori", ha aggiunto il club parigino. Anche la Juventus ha confermato l'arrivo del centrocampista argentino classe 1994, che torna dunque in Italia - dove ha vestito le maglie di Chievo, Roma ed Empoli - dopo cinque stagioni trascorse lontano dalla Serie A. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lamette a segno un altro colpo di mercato importante. "Leandrofirma con lantus per la stagione 2022-2023 nell'ambito di un prestito con opzione di riscatto". Con questo messaggio, pubblicato su Twitter, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato la cessione del centrocampista argentino allantus. "Il Paris Saint-Germain augura a Leandro una buona stagione con i suoi nuovi colori", ha aggiunto il club parigino. Anche lantus ha confermato l'arrivo del centrocampista argentino classe 1994, che torna dunque in Italia - dove ha vestito le maglie di Chievo, Roma ed Empoli - dopo cinque stagioni trascorse lontano dalla Serie A. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione ...

