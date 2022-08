Joe Barone ci ricorda la miseria del calcio italiano: «I tifosi della Fiorentina meritano rispetto» (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Fiorentina rompe il silenzio sulla vergogna di domenica sera al Franchi per Fiorentina-Napoli e sarebbe stato decisamente se fosse rimasta in silenzio. A Dazn ha parlato Joe Barone direttore generale dei viola. “Come società abbiamo sempre combattuto il razzismo e il bullismo anche con interventi nelle scuole. Mi dispiace per questi attacchi alla nostra tifoseria e alla città di Firenze. “Non bisogna generalizzare, vogliamo che la Fiorentina e i nostri tifosi devono essere rispettati”. Neanche un accenno di scuse per l’aggressione a Spalletti (che è costata due Daspo ai due tifosi della Fiorentina). Del resto la Fiorentina avrebbe potuto allontanarli dal proprio stadio prima del provvedimento della questura di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Larompe il silenzio sulla vergogna di domenica sera al Franchi per-Napoli e sarebbe stato decisamente se fosse rimasta in silenzio. A Dazn ha parlato Joedirettore generale dei viola. “Come società abbiamo sempre combattuto il razzismo e il bullismo anche con interventi nelle scuole. Mi dispiace per questi attacchi alla nostra tifoseria e alla città di Firenze. “Non bisogna generalizzare, vogliamo che lae i nostridevono essere rispettati”. Neanche un accenno di scuse per l’aggressione a Spalletti (che è costata due Daspo ai due). Del resto laavrebbe potuto allontanarli dal proprio stadio prima del provvedimentoquestura di ...

